Более чем на 10% за неделю подешевели огурцы в Свердловской области

За неделю немного подорожала курица, до 187,39 рубля (+0,23%) и молоко, до 64,56 рубля (+0,29%). Кроме того в цене поднялись сухие детские молочные смеси, сосиски и колбаса, яблоки и морковь. Больше всего, по статистике, подорожал картофель. Килограмм овоща стоил 66,25 рубля (+8,77%).