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Posted 2 июня 2022, 13:03

Published 2 июня 2022, 13:03

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Свердловского депутата Холодарева оштрафовали за дискредитацию армии

Свердловского депутата Холодарева оштрафовали за дискредитацию армии

2 июня 2022, 13:03
Фото: 1MI.
Действующий депутат екатеринбургской гордумы Алексей Холодарев оштрафован за 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

Приговор депутату вынесен Ленинским райсудом уральской столицы. Владелец фирмы, занимающейся коммуникационными технологиями, бывший член «Справедливой России», ныне исключенный из партии, по решению суда должен выплатить штраф в 40 тысяч рублей за оскорбительные высказывания в адрес российской армии.

Холодарев публично высказывался против спецоперации. А в ответ на приглашение на мероприятие памяти жертв поджога одесского Дома профсоюзов он нецензурно выразился в адрес главы государства и солдат.

Тем не менее, Холодарев не раскаивается и не считает себя виноватым. Он планирует обжаловать приговор, сообщает URA.RU.

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