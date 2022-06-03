Дело стрелявшего по прохожим свердловчанина передано в суд

По данным следствия в начале февраля обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, на парковке в центре города начал грубо оскорблять стоявшую рядом компанию. Затем он достал облегченную винтовку и, желая запугать людей, стал стрелять в их направление, тем самым, создав риск для их жизни. Кроме того, он выстрелил по припаркованной там же иномарке.