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Posted 3 июня 2022, 13:25

Published 3 июня 2022, 13:25

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Мотоциклист из МЧС погиб в ДТП в Верхней Пышме

Мотоциклист из МЧС погиб в ДТП в Верхней Пышме

3 июня 2022, 13:25
Фото: 1MI.
Водитель мотоцикла скончался при столкновении с автомобилем в поселке Красный Адуй городского округа Верхняя Пышма Свердловской области.

Мужчина 1939 года рождения за рулем ВАЗ 2115 не уступил дорогу мотоциклу Yamaha и влетел в транспортное средство. Пенсионер, ехавший на «пятнадцатой», отделался вмятиной на кузове своего автомобиля.

А вот мотоциклист умер на месте происшествия, прежде чем туда успели прибыть медики. Рядом с мотоциклом найден защитный шлем, однако пока не ясно, находился ли в нем мотоциклист в момент аварии, сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД.

Погибший мотоциклист — 30-летний пожарный из спасательной части поселка Белоярский. На мотоцикле он ехал в свой выходной, сказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

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#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#ГИБДД#Гибель#Столкновение#Верхняя Пышма#Мотоцикл#Пожарный
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