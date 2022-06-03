Новые светофоры появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проходит ремонт Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле. Работы планируется завершить до 1 сентября 2022 года. Помимо обустройства дорожного полотна, строители реконструируют более 2,6 тысячи метров тротуаров. Большая часть из них была в непригодном состоянии.