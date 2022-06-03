tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июня 2022, 10:06

Published 3 июня 2022, 10:06

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

Новые светофоры появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

Новые светофоры появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле

3 июня 2022, 10:06
Фото: 1MI.
Новые дополнительные светофоры появятся на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле в рамках развития интеллектуальной транспортной системы.

Установкой новых светофоров займутся специалисты МУП «Сигнал-3», когда будет готово дорожное полотно.

Дополнительные светофоры появятся на Ленинградском проспекте. Их начнут устанавливать, после того, как будет готова сама дорога в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказал редакции TagilCity.ru глава администрации Дзержинского района Александр Ревенко.

Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проходит ремонт Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле. Работы планируется завершить до 1 сентября 2022 года. Помимо обустройства дорожного полотна, строители реконструируют более 2,6 тысячи метров тротуаров. Большая часть из них была в непригодном состоянии.

Ремонт Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле планируется окончить к 1 сентября
Узнать подробнее
#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дорога#Владислав Пинаев#Ремонт#Ленинградский проспект#Светофоры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика