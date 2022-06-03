Приезд 10 олимпийских чемпионов на День города ожидается в Нижнем Тагиле

Posted 3 июня 2022, 11:48
Published 3 июня 2022, 11:48
Modified 19 августа 2024, 22:18
Updated 19 августа 2024, 22:18
По словам мэра города Владислава Пинаева, в организации мероприятия поможет знаменитый пловец, уроженец Свердловской области Александр Попов. Уже точно подтвердил намерение побывать на празднике трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, герой России Александр Карелин.
В ходе визита спортсмены, отличившиеся на международной арене в хоккее, плавании, борьбе и гимнастике, проведут для горожан мастер-классы, автограф-сессию и пресс-конференцию. Можно будет поучиться у них и пообщаться с ними.