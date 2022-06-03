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Posted 3 июня 2022, 11:48

Published 3 июня 2022, 11:48

Modified 19 августа 2024, 22:18

Updated 19 августа 2024, 22:18

Приезд 10 олимпийских чемпионов на День города ожидается в Нижнем Тагиле

Приезд 10 олимпийских чемпионов на День города ожидается в Нижнем Тагиле

3 июня 2022, 11:48
Фото: 1MI.
Ожидается посещение Нижнего Тагила выдающимися спортсменами на День физкультурника в преддверии празднования 300-летия города.

По словам мэра города Владислава Пинаева, в организации мероприятия поможет знаменитый пловец, уроженец Свердловской области Александр Попов. Уже точно подтвердил намерение побывать на празднике трехкратный олимпийский чемпион по борьбе, герой России Александр Карелин.

В ходе визита спортсмены, отличившиеся на международной арене в хоккее, плавании, борьбе и гимнастике, проведут для горожан мастер-классы, автограф-сессию и пресс-конференцию. Можно будет поучиться у них и пообщаться с ними.

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#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Праздник#Владислав Пинаев#Мастер-класс#Визит
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