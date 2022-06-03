Синоптик заявила о возможных перебоях с водоснабжением в Екатеринбурге

В связи с прошлогодней жарой и низким уровнем осадков в этом году возможны перебои со снабжением Екатеринбурга водой, высказала свое мнение «Интерфакс» главный синоптик Свердловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.