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Posted 3 июня 2022, 15:36

Published 3 июня 2022, 15:36

Modified 17 июня 2022, 08:00

Updated 17 июня 2022, 08:00

Синоптик заявила о возможных перебоях с водоснабжением в Екатеринбурге

Синоптик заявила о возможных перебоях с водоснабжением в Екатеринбурге

3 июня 2022, 15:36
Фото: 1MI.
Уральская столица может столкнуться с нехваткой чистой питьевой воды.

В связи с прошлогодней жарой и низким уровнем осадков в этом году возможны перебои со снабжением Екатеринбурга водой, высказала свое мнение «Интерфакс» главный синоптик Свердловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Уровень воды в реках юга области упал до критических отметок после засухи минувшего года, довольно обильный зимний снежный покров быстро испарился, а весной осадков опять не хватало, уверена метеоролог.

А вот в Нижнем Тагиле, невзирая на теплую погоду, в начале лета ожидается большое количество дождей.

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#Новости УрФО#Нижний Тагил#Здоровье#Осадки#Погода#Вода#Дождь#Лето#Дефицит#Засуха#Екатеринбург
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