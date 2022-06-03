Синоптик заявила о возможных перебоях с водоснабжением в Екатеринбурге

Posted 3 июня 2022, 15:36
Published 3 июня 2022, 15:36
Modified 17 июня 2022, 08:00
Updated 17 июня 2022, 08:00
В связи с прошлогодней жарой и низким уровнем осадков в этом году возможны перебои со снабжением Екатеринбурга водой, высказала свое мнение «Интерфакс» главный синоптик Свердловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.
Уровень воды в реках юга области упал до критических отметок после засухи минувшего года, довольно обильный зимний снежный покров быстро испарился, а весной осадков опять не хватало, уверена метеоролог.
А вот в Нижнем Тагиле, невзирая на теплую погоду, в начале лета ожидается большое количество дождей.