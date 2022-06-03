Телефонные мошенники сняли 14 тысяч рублей с карты серовчанина

Доверившись, мужчина сделал то, о чем его попросили. После чего ему пришли уведомления о снятии с его счета лежавших на нем денег. Осознав, что он стал жертвой аферы, мужчина первым делом обратился в банк и заморозил карту. После он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», сообщает пресс-группа МУ МВД РФ «Нижнетагильское».