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Posted 3 июня 2022, 02:03

Published 3 июня 2022, 02:03

Modified 29 ноября 2024, 18:43

Updated 29 ноября 2024, 18:43

Телефонные мошенники сняли 14 тысяч рублей с карты серовчанина

Телефонные мошенники сняли 14 тысяч рублей с карты серовчанина

3 июня 2022, 02:03
Фото: 1MI.
С банковской карты жителя Серова Свердловской области аферисты присвоили себе 14 тысяч рублей.

Молодой человек планировал добраться до Нижнего Тагила на попутном автомобиле, воспользовавшись специальным приложением. В ходе переписке якобы автомобилист, готовый подвезти мужчину, сказал зарезервировать место. Для этого он потребовал перейти по ссылке и заполнить данные персональной банковской карты.

Доверившись, мужчина сделал то, о чем его попросили. После чего ему пришли уведомления о снятии с его счета лежавших на нем денег. Осознав, что он стал жертвой аферы, мужчина первым делом обратился в банк и заморозил карту. После он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», сообщает пресс-группа МУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Нельзя переводить свои личные данные неизвестным, зачастую они настаивают на их получении ради кражи денежных средств, напомнили в МВД.

#Происшествия#Новости УрФО#Интернет#Кража#Мошенничество#Серов#Банковская карта#Мобильное приложение#Афера
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