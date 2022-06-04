43 человека скончались за год на производствах Свердловской области

Из-за полученных увечий по больничным листам пострадавшие на производстве свердловчане пропустили почти 46,5 тысячи рабочих смен за прошлый год. 28 уральцев были переведены на легкий труд после получениях травмы. А профзаболевания у жителей региона были впервые выявлены в 111 случаях. При этом предприятия Свердловской области затратили в 2021 году 17,5 миллиона рублей на мероприятия по профилактике травматизма на рабочих местах.