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Posted 4 июня 2022, 09:31

Published 4 июня 2022, 09:31

Modified 29 ноября, 18:42

Updated 29 ноября, 18:42

43 человека скончались за год на производствах Свердловской области

4 июня 2022, 09:31
Всего за 2021 год на производстве пострадали больше тысячи человек, а профзаболевания заработали 111 жителей Свердловской области. 43 человека в результате травм погибли. Росстат опубликовал официальные данные по травматизму на предприятиях.

Документ опубликован на сайте ведомства. Согласно данным из таблицы, почти 91% предприятий, зарегистрированных на территории Свердловской области, не фиксировали производственные травмы. Общее количество пострадавших свердловчан в 2021 году составляет 1046 человек. В процентом соотношении к общему числу трудящихся на предприятиях региона, данный показатель равен 0,15%.

Всего за прошлый год из общего количества получивших травмы различной степени тяжести свердловчан двое — несовершеннолетних и десять иностранных граждан. Еще шестеро находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 43 жителя Свердловской области скончались от полученных на производстве травм, что составляет 4% от общего числа пострадавших. Из них трое погибли будучи пьяными. 20 человек погибли по вине работодателя и работников предприятия.

Из-за полученных увечий по больничным листам пострадавшие на производстве свердловчане пропустили почти 46,5 тысячи рабочих смен за прошлый год. 28 уральцев были переведены на легкий труд после получениях травмы. А профзаболевания у жителей региона были впервые выявлены в 111 случаях. При этом предприятия Свердловской области затратили в 2021 году 17,5 миллиона рублей на мероприятия по профилактике травматизма на рабочих местах.

#Происшествия#Новости УрФО#Эксклюзив#Травматизм#Предприятия#Травмы#Промышленные предприятия
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