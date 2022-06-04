Фекальный потоп устроили соседи жителю Краснотурьинска

Об инциденте житель Краснотурьинска рассказал в паблике «Вечерний Краснотурьинск» во ВКонтакте. По словам подписчика, неприятный сюрприз ждал его дома, в одной из квартир на улице Фрунзе вечером 3 июня. Продукты жизнедеятельности своих соседей сверху мужчина обнаружил в унитазе, на полу и в ванной.