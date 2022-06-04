Изменить правила застройки в Нижнем Тагиле предлагается летом 2022 года

Также администрация предлагает изменить название объекта Ц-4 рядом в торговым центром DEPO «Зона общественно-коммерческого назначения» на зону ЦС-3 «Зона спортивных и спортивно-зрелищных комплексов общегородского и районного значения». Два участка в 280 метрах на север от базы отдыха «Зеленый мыс» перевести из территориальной зоны ЗЛФ «Земли лесного фонда» на зону Р-2 «Зона ландшафтно-рекреационных территорий и размещения объектов рекреационного и туристического назначения».