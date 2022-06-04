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Posted 4 июня 2022, 11:41

Published 4 июня 2022, 11:41

Modified 29 ноября, 18:40

Updated 29 ноября, 18:40

Изменить правила застройки в Нижнем Тагиле предлагается летом 2022 года

4 июня 2022, 11:41
Мэрия предлагает внести ряд изменений в правила застройки территории Нижнего Тагила. Планируется не только изменить названия объектов, но и расстояния между строениями на участках.

Соответствующий документ опубликован на сайте горадминистрации Нижнего Тагила. Согласно постановлению главы города Владислава Пинаева, летом 2022 года пройдут публичные слушания, на которых будут рассматриваться проект обновленных «Правил землепользования и застройки городского округа Нижний Тагил».

В частности, проект предполагает изменение минимальных расстояний от сооружений до границ участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, а также до мест общего пользования. Помимо этого на рассмотрение будет вынесен проект изменения этажности зданий.

Также администрация предлагает изменить название объекта Ц-4 рядом в торговым центром DEPO «Зона общественно-коммерческого назначения» на зону ЦС-3 «Зона спортивных и спортивно-зрелищных комплексов общегородского и районного значения». Два участка в 280 метрах на север от базы отдыха «Зеленый мыс» перевести из территориальной зоны ЗЛФ «Земли лесного фонда» на зону Р-2 «Зона ландшафтно-рекреационных территорий и размещения объектов рекреационного и туристического назначения».

Предложения от тагильчан по поводу предлагаемых изменений принимаются до 14 июня 2022 года по адресу улица Красноармейская, 36, «Управление архитектуры и градостроительства Администрации города». Обращаться можно в кабинет № 15 в рабочие дни с 08.30 до 17.30 часов.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Строительство#Владислав Пинаев#Стройка
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