Лодка с пятью людьми перевернулась под Ивделем

Отмечается, что, после переворота во время рыбалки, четыре мужчины смогли доплыть до берега сами, а пятого стало уносить течением. Прибывшие к месту ЧП три спасателя на месте разработали план спасения. Двое стали вытаскивать рыбака из воды, двигаясь от поселка Першино в Ивдельском городском округе, а третий ждал на суше.