Лодка с пятью людьми перевернулась под Ивделем

Posted 6 июня 2022, 06:05
Published 6 июня 2022, 06:05
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
Одного из рыбаков, оказавшихся в реке Лозьва, из воды пришлось доставать спасателям, сообщает пресс-служба МЧС.
Отмечается, что, после переворота во время рыбалки, четыре мужчины смогли доплыть до берега сами, а пятого стало уносить течением. Прибывшие к месту ЧП три спасателя на месте разработали план спасения. Двое стали вытаскивать рыбака из воды, двигаясь от поселка Першино в Ивдельском городском округе, а третий ждал на суше.
Спустя час после переворота лодки мужчину удалось спасти. Его состояние медики оценили как удовлетворительное.