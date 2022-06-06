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Posted 6 июня 2022, 09:39

Published 6 июня 2022, 09:39

Modified 29 ноября 2024, 17:48

Updated 29 ноября 2024, 17:48

Наказание киллеру оставил в силе тагильский суд

Наказание киллеру оставил в силе тагильский суд

6 июня 2022, 09:39
Фото: 1MI.
Не стал смягчать приговор заказному убийце Виталию Пильщикову Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.

Еще более десяти лет назад была установлена причастность Пильщикова к многочисленным убийствам. Среди жертв киллера - бизнесмены, правоохранители, сотрудники охранных организаций.

По совокупности преступлений исполнитель убийств в 2012 году был приговорен 24 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, но с правом выйти по УДО на 7 лет и 7 месяцев раньше, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Следящие за поведением Пильщикова работники прокуратуры категорически высказались против удовлетворения его запроса на смягчение наказания. Суд прислушался к мнению прокуратуры и оставил полностью в силе действующий приговор.

Вместе с тем, коммерсант Павел Федулев, заказывавший жертв Пильщикову, получил менее суровый приговор - 20 лет тюрьмы, причем не строгого режима. Причина в том, что он пошел на сотрудничество со следствием и раскрыл всех сообщников.

#Происшествия#Нижний Тагил#Убийство#Колония#Киллер#Заказчик
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