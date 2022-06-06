Наказание киллеру оставил в силе тагильский суд

Posted 6 июня 2022, 09:39
Published 6 июня 2022, 09:39
Modified 29 ноября 2024, 17:48
Updated 29 ноября 2024, 17:48
Еще более десяти лет назад была установлена причастность Пильщикова к многочисленным убийствам. Среди жертв киллера - бизнесмены, правоохранители, сотрудники охранных организаций.
По совокупности преступлений исполнитель убийств в 2012 году был приговорен 24 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, но с правом выйти по УДО на 7 лет и 7 месяцев раньше, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Следящие за поведением Пильщикова работники прокуратуры категорически высказались против удовлетворения его запроса на смягчение наказания. Суд прислушался к мнению прокуратуры и оставил полностью в силе действующий приговор.
Вместе с тем, коммерсант Павел Федулев, заказывавший жертв Пильщикову, получил менее суровый приговор - 20 лет тюрьмы, причем не строгого режима. Причина в том, что он пошел на сотрудничество со следствием и раскрыл всех сообщников.