Наказание киллеру оставил в силе тагильский суд

По совокупности преступлений исполнитель убийств в 2012 году был приговорен 24 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, но с правом выйти по УДО на 7 лет и 7 месяцев раньше, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.