Труп мужчины в Екатеринбурге нашли под окнами высотки

Posted 6 июня 2022, 04:58
Published 6 июня 2022, 04:58
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
На улице Старых Большевиков в Екатеринбурге местные жители под окнами обнаружили труп мужчины, о чем поспешили сообщить правоохранителям, сообщили в МВД по Свердловской области.
В отделение примерно в 19:16 позвонила женщина, слышавшая сильный хлопок. Она в момент трагедии была с ребенком на детской площадке. Обернувшись, она увидела мужчину, упавшего с высоты. Прибывшие работники неотложки констатировали смерть.
Погибшим оказался 52-летний житель Химмаша, работавший юристом. Некоторое время мужчина злоупотреблял спиртным. Правоохранители сообщили, что его смерть не носит криминальный характер.