Труп мужчины в Екатеринбурге нашли под окнами высотки

В отделение примерно в 19:16 позвонила женщина, слышавшая сильный хлопок. Она в момент трагедии была с ребенком на детской площадке. Обернувшись, она увидела мужчину, упавшего с высоты. Прибывшие работники неотложки констатировали смерть.