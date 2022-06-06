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Posted 6 июня 2022, 04:58

Published 6 июня 2022, 04:58

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Труп мужчины в Екатеринбурге нашли под окнами высотки

Труп мужчины в Екатеринбурге нашли под окнами высотки

6 июня 2022, 04:58
Фото: 1MI.
Жителя Химмаша нашли под окнами своего дома в Екатеринбурге на ул. Большевиков. Его смерть не носит криминальный характер.

На улице Старых Большевиков в Екатеринбурге местные жители под окнами обнаружили труп мужчины, о чем поспешили сообщить правоохранителям, сообщили в МВД по Свердловской области.

В отделение примерно в 19:16 позвонила женщина, слышавшая сильный хлопок. Она в момент трагедии была с ребенком на детской площадке. Обернувшись, она увидела мужчину, упавшего с высоты. Прибывшие работники неотложки констатировали смерть.

Погибшим оказался 52-летний житель Химмаша, работавший юристом. Некоторое время мужчина злоупотреблял спиртным. Правоохранители сообщили, что его смерть не носит криминальный характер.

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