Бесплатным станет проезд в российских электричках детей до 7 лет

Posted 7 июня 2022, 15:14
Published 7 июня 2022, 15:14
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Закон намеренно принят оперативно, чтобы льгота начала распространяться на граждан этим летом. Новая законодательная норма делает еще проще и удобнее жизнь маленьких детей и их родителей, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин также отметил, что до недавнего времени льгота выборочно применялась в 48 регионах России. И то она подразумевала скидку, а не полное отсутствие оплаты. Теперь, по его мнению, законодательство в этом вопросе стало более справедливым.
Введенное положение дополняет уже применявшуюся ранее норму о бесплатном проезде детей такого же возраста на внутригородском общественном транспорте, сообщает официальный портал Госдумы.