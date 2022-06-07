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Posted 7 июня 2022, 11:02

Published 7 июня 2022, 11:02

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Мужчина из Сухого Лога выпросил у подростка интимные снимки

Мужчина из Сухого Лога выпросил у подростка интимные снимки

7 июня 2022, 11:02
Фото: 1MI.
Злоумышленник из Сухого Лога выпросил у 13-летней девушки эротические фотографии под угрозой рассылки уже имеющихся.

В Сухом Логе злоумышленник выманил у 13-летней школьницы эротические снимки, пишет «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на источник в следственном комитете.

Известно, что месяц назад девушка получила сообщение в соцсетях с требованием отправить интимные фото. В противном случае неизвестный угрожал рассылкой якобы уже имеющихся у него фотографий в соцсети знакомых школьницы.

Девушка, испугавшись, отправила злоумышленнику пять личных фото. После этого мужчина удалил фейковую страницу в соцсети. О произошедшем подросток рассказала своему папе, а тот написал заявление в полицию.

В интересах следствия правоохранители пока не комментируют произошедшее.

#Происшествия#Новости УрФО#Интим#Отец#Девушка#Подросток
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