Помогавший раненым на Донбассе врач вернулся в Екатеринбург

Posted 7 июня 2022, 13:27
Published 7 июня 2022, 13:27
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Путь этого доктора насыщен экстремальными и стрессовыми ситуациями. По долгу службы он постоянно спасает пострадавших в страшных авариях. В свободное время же Станислав Киселев увлекается борьбой, ездит на мотоцикле и прыгает с парашюта. Однако в ходе волонтерской поездки на Донбасс он, по собственному признанию, пережил самые тяжелые моменты в жизни.
Раненые на Донбассе получают обширные повреждения, часто не обходится без ампутаций. Травмы тяжелей, чем у большинства попавших в ДТП, с чем врачу приходилось сталкиваться ранее. Помощь требовалось оказывать не только получившим ранения. С энтузиазмом Станислав приходил на помощь и обычным пациентам, передает рассказ врача и добровольца Е1.