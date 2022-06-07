tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июня 2022, 13:27

Published 7 июня 2022, 13:27

Modified 19 августа 2024, 22:17

Updated 19 августа 2024, 22:17

Помогавший раненым на Донбассе врач вернулся в Екатеринбург

Помогавший раненым на Донбассе врач вернулся в Екатеринбург

7 июня 2022, 13:27
Фото: 1MI .
После двухмесячной добровольческой миссии на Донбассе в Екатеринбург возвратился реаниматолог Станислав Киселев.

Путь этого доктора насыщен экстремальными и стрессовыми ситуациями. По долгу службы он постоянно спасает пострадавших в страшных авариях. В свободное время же Станислав Киселев увлекается борьбой, ездит на мотоцикле и прыгает с парашюта. Однако в ходе волонтерской поездки на Донбасс он, по собственному признанию, пережил самые тяжелые моменты в жизни.

Раненые на Донбассе получают обширные повреждения, часто не обходится без ампутаций. Травмы тяжелей, чем у большинства попавших в ДТП, с чем врачу приходилось сталкиваться ранее. Помощь требовалось оказывать не только получившим ранения. С энтузиазмом Станислав приходил на помощь и обычным пациентам, передает рассказ врача и добровольца Е1.

Материалы по теме
На форуме в горном университете Петербурга ученые поговорили о восстановлении Донбасс
#Общество#Новости УрФО#Помощь#Добровольцы#Врач#Спасение#Донбасс#Раненые#Операции
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика