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Posted 7 июня 2022, 11:16

Published 7 июня 2022, 11:16

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Вора хоккейных перчаток разыскивают в Нижнем Тагиле

7 июня 2022, 11:16
Тагильчанин украл из спортмагазина дорогостоящие перчатки и попал на камеры наблюдения.

Правоохранители ищут вора перчаток из Нижнего Тагила, который засветился на камерах видеонаблюдения. Злоумышленнику удалось украсть хоккейные перчатки, которые стоили более 20 тысяч рублей.

В полицию обратился владелец магазина по ул. Октябрьской революции. Он пояснил, что в конце мая мужчина вытащил перчатки из витрины и убежал.

В полиции уточняют, что мужчина выглядит примерно на 40 лет, у него средняя комплекция и невысокий рост. На момент кражи на нем была темная куртка с надписью на передней части, темная обувь и синие джинсы.

Всех тех, кто знает злоумышленника, просят позвонить по тел. 8 (3435) 97-64-02.

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