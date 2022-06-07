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Posted 7 июня 2022, 06:23

Published 7 июня 2022, 06:23

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Вывески McDonald’s снимают в Екатеринбурге

Вывески McDonald’s снимают в Екатеринбурге

7 июня 2022, 06:23
Фото: 1MI.
В связи с тем, что у McDonald’s в России теперь новое юрлицо, вывести сети общепита в Екатеринбурге начали снимать.

К примеру, вчера, 6 июня, логотип известной сети общественного питания сняли на улице Бебеля, 29. Один из подрядчиков расказал Е1, что им дали задание снять именно эту вывеску. По остальным точкам пока указаний не было.

Также по данным работника вскоре вывеску нужно будет снимать и с филиала в ТЦ «Карнавал». Туда работники отправятся 10 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что новое юрлицо отправило в Роспатент варианты обновленных вывесок и названий общепита.

#Экономика#Новости УрФО#Закрытие#Логотип
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