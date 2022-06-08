КАМАЗ загорелся после столкновения с легковушкой в Свердловской области

Подобные столкновения на дорогах области - не редкость. Так в апреле при выезде на встречку в Нижнем Тагиле в грузовик врезался незаконно управлявший легковушкой 15-летний подросток. Тогда вспыхнула именно легковая машина, а юный автомобилист погиб.