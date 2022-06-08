Легкоатлеты Нижнего Тагила завоевали медали на чемпионате и первенстве УрФО

Posted 8 июня 2022, 06:18
Published 8 июня 2022, 06:18
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
Спортсмен клуба «Спутник» Рудольф Верховых стал чемпионом УрФО в беге на 400 метров. В первенстве среди молодежи в возрасте до 23 лет две медали получил 19-летний воспитанник СШОР «Юпитер» Алексей Пирогов.
В категории до 20 лет Анастасия Гентух из СШОР «Спутник» стала первой в беге на 400 метров. А Дмитрий Кропинов из «Юпитера» принес сборной победу в эстафете 4х400 метров.
Два вторых места получит спортсмен СШ «Юность» Василий Козиянчук на дистанциях 110 и 400 метров с барьерами.