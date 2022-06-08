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Posted 8 июня 2022, 06:18

Published 8 июня 2022, 06:18

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Легкоатлеты Нижнего Тагила завоевали медали на чемпионате и первенстве УрФО

8 июня 2022, 06:18
Тагильские легкоатлеты завоевали места на турнирах в Челябинске – чемпионате и первенстве УРФО.

Спортсмен клуба «Спутник» Рудольф Верховых стал чемпионом УрФО в беге на 400 метров. В первенстве среди молодежи в возрасте до 23 лет две медали получил 19-летний воспитанник СШОР «Юпитер» Алексей Пирогов.

В категории до 20 лет Анастасия Гентух из СШОР «Спутник» стала первой в беге на 400 метров. А Дмитрий Кропинов из «Юпитера» принес сборной победу в эстафете 4х400 метров.

Два вторых места получит спортсмен СШ «Юность» Василий Козиянчук на дистанциях 110 и 400 метров с барьерами.

#Спорт#Нижний Тагил#Победа#Легкая атлетика#Чемпионат
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