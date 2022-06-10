Троллейбусы будут заменены в Екатеринбурге после обращения Куйвашева к Путину

Принято решение, что из федерального бюджета на озвученные цели направят 70 процентов необходимой суммы, а оставшиеся 30 процентов расходов заложат в бюджеты местного уровня. На данный момент руководство региона и его главного города уже ищут предприятие, чьи троллейбусы вскоре начнут курсировать по улицам Екатеринбурга, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.