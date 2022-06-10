tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июня 2022, 05:48

Published 10 июня 2022, 05:48

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Водитель ГАЗели в Тагиле перевозил пассажиров с неисправным рулем

10 июня 2022, 05:48
В Нижнем Тагиле инспекторы поймали водителя, перевозящего пассажиров в неисправленной ГАЗели.

В Нижнем Тагиле водитель перевозил пассажиров с неисправным рулевым управлением, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Такое нарушение выявили сотрудники ГАИ в ходе одного из рейдов. Известно, что авто 60-летнего нарушителя отправили на штрафстоянку. За год мужчина 6 раз попадался за нарушениями ПДД.

Всего за 2 дня инспекторы ГАИ проверили 209 автобусов, которые ездят по городским и пригородным маршрутам. Было выявлено 71 нарушение ПДД. В основном, это неисправности автобусов, не пристегнутые ремни, нарушение использование системы сигнализации и перевозки людей.

#Происшествия#Нижний Тагил#Автобус#Газель#Автобусы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика