Водитель ГАЗели в Тагиле перевозил пассажиров с неисправным рулем

Posted 10 июня 2022, 05:48
Published 10 июня 2022, 05:48
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
В Нижнем Тагиле водитель перевозил пассажиров с неисправным рулевым управлением, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Такое нарушение выявили сотрудники ГАИ в ходе одного из рейдов. Известно, что авто 60-летнего нарушителя отправили на штрафстоянку. За год мужчина 6 раз попадался за нарушениями ПДД.
Всего за 2 дня инспекторы ГАИ проверили 209 автобусов, которые ездят по городским и пригородным маршрутам. Было выявлено 71 нарушение ПДД. В основном, это неисправности автобусов, не пристегнутые ремни, нарушение использование системы сигнализации и перевозки людей.