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Posted 12 июня 2022, 05:35

Published 12 июня 2022, 05:35

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

ВАЗ перевернулся на крышу после ДТП с автобусом в Первоуральске

12 июня 2022, 05:35
Не уступивший дорогу общественному транспорту в Первоуральске ВАЗ несколько раз перевернулся и оказался на крыше. В ГИБДД Свердловской области заверили, что в аварии никто не пострадал.

Авария произошла в субботу, 11 июня, на одной из улиц Первоуральска. ВАЗ 2106 не предоставил преимущество автобусу при попытке перестроения в другую полосу движения. В итоге маршрутное транспортное средство наехало на легковой автомобиль — от удара ВАЗ 2106 протащило по дороге и перевернуло на крышу.

По информации Свердловской областной ГИБДД, в результате аварии пострадавших нет. Транспортные средства получили повреждения, в настоящий момент силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.

В соцсетях позднее очевидцы ДТП опубликовали видео с моментом столкновения и последствиями аварии. На кадрах видно, что ВАЗ 2106 оказался под колесами автобуса на крайней правой полосе дороги. В этот момент в левой полосе ехал большегруз.

#Новости УрФО#ДТП#ГИБДД#Автобус
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