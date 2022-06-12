ВАЗ перевернулся на крышу после ДТП с автобусом в Первоуральске

Posted 12 июня 2022, 05:35
Published 12 июня 2022, 05:35
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Авария произошла в субботу, 11 июня, на одной из улиц Первоуральска. ВАЗ 2106 не предоставил преимущество автобусу при попытке перестроения в другую полосу движения. В итоге маршрутное транспортное средство наехало на легковой автомобиль — от удара ВАЗ 2106 протащило по дороге и перевернуло на крышу.
По информации Свердловской областной ГИБДД, в результате аварии пострадавших нет. Транспортные средства получили повреждения, в настоящий момент силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.
В соцсетях позднее очевидцы ДТП опубликовали видео с моментом столкновения и последствиями аварии. На кадрах видно, что ВАЗ 2106 оказался под колесами автобуса на крайней правой полосе дороги. В этот момент в левой полосе ехал большегруз.