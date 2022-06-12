ВАЗ перевернулся на крышу после ДТП с автобусом в Первоуральске

Не уступивший дорогу общественному транспорту в Первоуральске ВАЗ несколько раз перевернулся и оказался на крыше. В ГИБДД Свердловской области заверили, что в аварии никто не пострадал.

Авария произошла в субботу, 11 июня, на одной из улиц Первоуральска. ВАЗ 2106 не предоставил преимущество автобусу при попытке перестроения в другую полосу движения. В итоге маршрутное транспортное средство наехало на легковой автомобиль — от удара ВАЗ 2106 протащило по дороге и перевернуло на крышу. По информации Свердловской областной ГИБДД, в результате аварии пострадавших нет. Транспортные средства получили повреждения, в настоящий момент силовики выясняют все обстоятельства произошедшего. В соцсетях позднее очевидцы ДТП опубликовали видео с моментом столкновения и последствиями аварии. На кадрах видно, что ВАЗ 2106 оказался под колесами автобуса на крайней правой полосе дороги. В этот момент в левой полосе ехал большегруз.