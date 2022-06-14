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Posted 14 июня 2022, 09:54

Published 14 июня 2022, 09:54

Modified 29 ноября 2024, 18:44

Updated 29 ноября 2024, 18:44

Арт-объект художника Ради убрали с крыш в Екатеринбурге

Арт-объект художника Ради убрали с крыш в Екатеринбурге

14 июня 2022, 09:54
Фото: 1MI.
Коммунальные служащие в Екатеринбурге демонтировали произведение уличного искусства художника Тимофея Ради.

Ностальгическая инсталляция современного художника, возвратившегося к занятиям творчеством после долгой паузы, появилась на крышах трех жилых домов в екатеринбургском районе Уралмаш 12 июня. На них последовательно размещены надпись и символ СССР - серп и молот.

Однако уже 14 июня муниципальные служащие сняли и сбросили вниз гигантскую композицию, сообщили очевидцы URA.RU.

А в мае огромный арт-объект появился на фасаде дома в Нижнем Тагиле. Строители расположили отделочные панели на доме так, что они стали напоминать электронную игру тетрис.

#Общество#Дом#Украшение#Снос#Художник#Ссср#Арт#Екатеринбург
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