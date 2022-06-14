Арт-объект художника Ради убрали с крыш в Екатеринбурге

Posted 14 июня 2022, 09:54
Published 14 июня 2022, 09:54
Modified 29 ноября 2024, 18:44
Updated 29 ноября 2024, 18:44
Ностальгическая инсталляция современного художника, возвратившегося к занятиям творчеством после долгой паузы, появилась на крышах трех жилых домов в екатеринбургском районе Уралмаш 12 июня. На них последовательно размещены надпись и символ СССР - серп и молот.
Однако уже 14 июня муниципальные служащие сняли и сбросили вниз гигантскую композицию, сообщили очевидцы URA.RU.
А в мае огромный арт-объект появился на фасаде дома в Нижнем Тагиле. Строители расположили отделочные панели на доме так, что они стали напоминать электронную игру тетрис.