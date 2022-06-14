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Posted 14 июня 2022, 03:29

Published 14 июня 2022, 03:29

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Екатеринбуржец пытался взломать квартиру вилкой и заколоть ею хозяина

Екатеринбуржец пытался взломать квартиру вилкой и заколоть ею хозяина

14 июня 2022, 03:29
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге произошло необычное нападение. О нем рассказала жительница ЖК «Просторы». Случилось оно утром 11 июня.

Девушка и ее муж спали, когда услышали непонятный скрежет в замке. Супруг подошел к двери и увидел через глазок, что неизвестный мужчина делает что-то с замком.

Владелец квартиры стал открывать дверь и мужчина ткнул ему вилкой в грудь. После этого он стал говорить, что это его квартира и выгонял хозяев. Также он говорил, по словам девушки, что из охраны, а затем из прокуратуры.

Супруг девушки сказал мужчине, что будет вынужден вызвать охрану и полицию, если он не перестанет вламываться в квартиру. Однако это его не остановило. В результате на место приехали полицейские и охрана.

Оказалось, что мужчина был гостем одного из соседей супругов. После приезда полиции, по словам девушки, он даже показывал корочки правоохранителям.

В результате владельцы жилья написали заявление о нападении.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Нападение#Взлом#Екатеринбург
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