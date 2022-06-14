Глава РЭО рассказал о возможности строить дороги из изношенных шин и боя стекла

По мнению Буцаева, в случае подобного массового строительства появится стимул к тому, чтобы возникали новые производства с созданием дополнительных рабочих мест. Дорожное строительство идет с использованием вторичного щебня в больших количествах. Им производят отсыпку временных дорог или тех, которые работают с невысокой нагрузкой. Его можно получить из красного кирпича, который уже использовался раньше. Также основой для его производства может стать цементобетон и даже бой стекла и переработанные старые автопокрышки.