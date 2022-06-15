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Posted 15 июня 2022, 13:53

Published 15 июня 2022, 13:53

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

20 тысяч заплатит сторожу тагильская ГБ № 1 за перевод на должность уборщицы

15 июня 2022, 13:53
20 тысяч компенсации морального вреда отсудила сторож у ГБ № 1 Нижнего Тагила за незаконный перевод на должность уборщика в гнойное отделение.

Сторож, ранее работавшая в ГБ № 1 Нижнего Тагила, обратилась в Дзержинский районный суд с иском к медучреждению. Она потребовала признать незаконным ее перевод на должность уборщика служебных помещений с вредными условиями труда в отделение гнойной хирургии. Приказ был подписан из-за сокращения штата в связи с производственной необходимостью. Сторож отказалась от работы уборщицы и подписала заявление об увольнении, однако позже его отозвала, поняв, что сделала это под влиянием обмана.

Также тагильчанка, имеющая противопоказания по состоянию здоровью для работы уборщицей, хотела взыскать с больницы среднемесячную заработную плату за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и расходы по оплате юридических услуг, всего 136,1 тысячи рублей.

В результате между истцом и ответчиком было заключено мировое соглашение, которое утвердил судья. Сторож отказалась от исковых требований и денежных взысканий, а ГБ № 1 должна выплатить тагильчанке 20 тысяч компенсации морального вреда. На это у медучреждения есть 30 дней. При этом стороны не могут повторно обратиться в суд для решения этого же дела.

#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Суд#ЦГБ №1
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