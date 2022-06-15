20 тысяч заплатит сторожу тагильская ГБ № 1 за перевод на должность уборщицы

Сторож, ранее работавшая в ГБ № 1 Нижнего Тагила, обратилась в Дзержинский районный суд с иском к медучреждению. Она потребовала признать незаконным ее перевод на должность уборщика служебных помещений с вредными условиями труда в отделение гнойной хирургии. Приказ был подписан из-за сокращения штата в связи с производственной необходимостью. Сторож отказалась от работы уборщицы и подписала заявление об увольнении, однако позже его отозвала, поняв, что сделала это под влиянием обмана.