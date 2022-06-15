Пермская ЦБК проводит для населения лекции и экоуроки о раздельном сборе мусора

В течение пяти лет действия такой всероссийской инициативы в ряды ее партнеров вступили свыше 600 организаций, включая и ПАО «Сбербанк» в Прикамье, где появились новые экопаки для складирования макулатуры. Не так давно для работников банка и их детей были организованы лекции и мастер-классы, а на конец июня для них запланирована экскурсия на современное производство целлюлозно-бумажной компании.