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Posted 16 июня 2022, 03:41

Published 16 июня 2022, 03:41

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

На терроризирующих двор подростков пожаловались екатеринбуржцы

На терроризирующих двор подростков пожаловались екатеринбуржцы

16 июня 2022, 03:41
Фото: 1MI.
На компанию подростков из 10-15 человек в одном из дворов на улице Сухоложская в Екатеринбурге пожаловались местные жители. Они обеспокоены тем, как они себя ведут.

Подростки, по словам жильцов, выпивают, шумят ночами, а в ответ на замечания угрожают, что выбьют окна кирпичами.

Одна из местных жительниц рассказывает, что дети могут громко включать колонки ночью, ломают деревья, мусорят. Несколько дней назад, рассказывает женщина, почти с половины ствола дерева они оборвали кору.

На замечания не реагируют, посылают матом. После замечаний стали еще больше ломать ветки с соседних деревьев, кидать в окна их и бутылки, говорит женщина.

Горожане рассказывают, что написано уже два заявления в полицию, но даже она не может повлиять на подростков. Когда правоохранители уехали, то дети вернулись во двор и продолжили делать то же, что и раньше.

По словам местной жительницы, они в открытую заявляют, что являются детьми и им ничего не будет.

Также она утверждает, что в магазине около дома продается спиртное. Около него компания находится постоянно, пишет Е1.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Дети#Подростки#Банда#Екатеринбург
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