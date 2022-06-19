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Posted 19 июня 2022, 06:05

Published 19 июня 2022, 06:05

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

В Петербурге мужчина на спор разбил бутылку о голову и умер

В Петербурге мужчина на спор разбил бутылку о голову и умер

19 июня 2022, 06:05
Фото: 1MI.
Во время пьяных посиделок в Санкт-Петербурге мужчина смертельно ранил себя стеклянной бутылкой об голову.

В Санкт-Петербурге мужчина, поспорив с приятелями, разбил о свою голову бутылку, после чего умер, сообщает портал 78.ru.

ЧП случилось 17 июня. В ходе пьяных посиделок двое ранее судимых мужчин устроили соревнование: кто больше стеклянных бутылок сможет разбить о собственную голову.

В результате травмировались оба. Их пришлось везти в больницу. Одному поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и рану головы. Спустя небольшой отрезок времени он умер.

Сейчас выясняется точная причина наступления смерти мужчины.

#Происшествия#Спор#Пьяные#Бутылка
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