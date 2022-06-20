12-летнего подростка двое суток разыскивают в Нижнем Тагиле

Posted 20 июня 2022, 11:11
Published 20 июня 2022, 11:11
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Мальчик ушел из дома на улице Бобкова примерно в 10.00 в субботу, 18 июня. С тех пор о местоположении тинейджера ничего неизвестно. На звонки он не отвечает, пишет «Инцидент. Нижний Тагил».
По словам родственников мальчика, они очень сильно переживают и не находят себе место. Они обошли уже весь город в поисках члена семьи, но безуспешно. Они не понимают, по какой причине мальчик мог сам сбежать.
Известно, что мальчика ищут и полицейские, и волонтеры. Рост подростка составляет 150 см, волосы — темные. На момент пропажи на нем была надета светлая футболка с изображением тигра, темные брюки и белая кофта.