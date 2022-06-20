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Posted 20 июня 2022, 05:42

Published 20 июня 2022, 05:42

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Соседи рассказали о выбросившем из окна ребенка екатеринбуржце

Соседи рассказали о выбросившем из окна ребенка екатеринбуржце

20 июня 2022, 05:42
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге соседи рассказали полицейским о мужчине, который выбросил своего сына из окна квартиры.

19 июня сотрудники полиции устроили обход квартир в доме, где отец выбросил ребенка из окна. Тогда большая часть соседей узнали о произошедшем из новостей, пишет «КП-Екатеринбург».

ЧП произошло в тот момент, когда 11-летний мальчик во время конфликта родителей, в ходе которого отец избивал мать, заступился за маму. Мальчик взял в руки нож и ударил пьяного отца. За это мужчина вытолкал сына из окна. Тот упал на козырек и сломал руку и ногу.

В скором времени будет возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Соседи рассказали, что они часто слышат, как мужчина бьет свою жену. Также они сказали, что он часто находится в нетрезвом состоянии. Мать ребенка имеет приводы за неисполнение родительских обязанностей. После этого ЧП обоих могут лишить прав, предполагают соседи.

После ЧП отца отвезли в отделение. Он отрицал, что причинил сыну какой-либо вред.

#Происшествия#Новости УрФО#Скорая помощь#Скорая#Перелом#Подросток
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