Соседи рассказали о выбросившем из окна ребенка екатеринбуржце

Posted 20 июня 2022, 05:42
Published 20 июня 2022, 05:42
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
19 июня сотрудники полиции устроили обход квартир в доме, где отец выбросил ребенка из окна. Тогда большая часть соседей узнали о произошедшем из новостей, пишет «КП-Екатеринбург».
ЧП произошло в тот момент, когда 11-летний мальчик во время конфликта родителей, в ходе которого отец избивал мать, заступился за маму. Мальчик взял в руки нож и ударил пьяного отца. За это мужчина вытолкал сына из окна. Тот упал на козырек и сломал руку и ногу.
В скором времени будет возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
Соседи рассказали, что они часто слышат, как мужчина бьет свою жену. Также они сказали, что он часто находится в нетрезвом состоянии. Мать ребенка имеет приводы за неисполнение родительских обязанностей. После этого ЧП обоих могут лишить прав, предполагают соседи.
После ЧП отца отвезли в отделение. Он отрицал, что причинил сыну какой-либо вред.