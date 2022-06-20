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Posted 20 июня 2022, 08:38

Published 20 июня 2022, 08:38

Modified 29 ноября, 18:31

Updated 29 ноября, 18:31

Свердловским сутенерам и вымогателям грозит 20 лет тюрьмы

Свердловским сутенерам и вымогателям грозит 20 лет тюрьмы

20 июня 2022, 08:38
Фото: 1MI.
19 жителей Свердловской области вовлекали девушек в проституцию и занимались вымогательством.

Завершилось расследование уголовного дела по обвинению екатеринбужца, которого обвиняют в создании группы из 19 человек, которые занимались привлечением девушек в проституцию и вымогательством.

Известно, что банда успела похитить имущество и около 10 миллионов рублей за три года. Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Злоумышленников квалифицировали по ст. 210 УК РФ за организацию преступного сообщества, по ст. 240 УК РФ – за сутенерство. А еще их судят за подкуп, вымогательство и ряд других тяжелых статей.

Лидер группировки свою вину не признал. Он отрицает даже какую-либо свою причастность. Однако следователи собрали достаточно доказательств.

Злоумышленникам грозит срок до 20 лет. Обвинительное заключение уже подписано.

#Происшествия#Новости УрФО#Вымогательство#Проституция
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