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Posted 20 июня 2022, 12:56

Published 20 июня 2022, 12:56

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Учительница уволилась из школы Екатеринбурга после сбора денег на ремонт

Учительница уволилась из школы Екатеринбурга после сбора денег на ремонт

20 июня 2022, 12:56
Фото: 1MI.
Екатеринбургская учительница написала заявление на увольнение в школе №84.

Это классный руководитель учеников, родителям которых директор объявила о сборе средств на ремонт учреждения, при том, что здание скоро будет снесено, пишет Е1.

Напомним, что сегодня, 20 июня, в вышеуказанной школе разгорелся конфликт: родители пожаловались на поборы. В 2024 году обещают снести данное здание и строить новое, при этом сейчас с них спросили деньги на нужды школы.

Сама учительница рассказала Е1, что она «всего лишь поговорила с родителями, а директор от всего отреклась». При этом сообщается, что родителям учительница нравилась.

Решение об уходе по собственному желанию приняла классный руководитель,отметили в департаменте образования.

#Происшествия#Новости УрФО#Школа#Поборы#Снос#Екатеринбург
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