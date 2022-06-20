Учительница уволилась из школы Екатеринбурга после сбора денег на ремонт

Posted 20 июня 2022, 12:56
Published 20 июня 2022, 12:56
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Это классный руководитель учеников, родителям которых директор объявила о сборе средств на ремонт учреждения, при том, что здание скоро будет снесено, пишет Е1.
Напомним, что сегодня, 20 июня, в вышеуказанной школе разгорелся конфликт: родители пожаловались на поборы. В 2024 году обещают снести данное здание и строить новое, при этом сейчас с них спросили деньги на нужды школы.
Сама учительница рассказала Е1, что она «всего лишь поговорила с родителями, а директор от всего отреклась». При этом сообщается, что родителям учительница нравилась.
Решение об уходе по собственному желанию приняла классный руководитель,отметили в департаменте образования.