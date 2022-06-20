ВОЗ получила ультиматум от Госдумы России

Posted 20 июня 2022,, 13:32
Published 20 июня 2022,, 13:32
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Чиновник заявил, что во время эпидемии ковида структуру начали использовать в собственных интересах «западные партнеры» РФ. Об этом пишет NEWS.ru.
Леонов вынужден признать, что Всемирная организация здравоохранения уже объединила врачей по всей Земле. Ее эксперты дают полезные советы по борьбе и профилактике различных заболеваний на планете. Но, если западные страны задействуют ВОЗ в качестве элемента «политического давления», оставаться в ней не нужно.
Всемирной организации здравоохранения надо быть вне политики. Пока же она политически ангажирована. Решения структуре нередко диктуют Соединенные Штаты Америки, полагает Леонов.
По словам парламентария, в Государственной думе Российской Федерации есть инициативы покинуть организацию, или не платить ей членские взносы, или платить, но в рублях. От ВОЗ требуют публично огласить свой нейтральный статус в отношении различных государств. Ей нужно вести нормальный диалог с Россией.
Неправильно уплачивать взносы в международную организацию, где РФ не хотят слышать и уважать. ВОЗ необходимо более уважительно относиться к России, чтобы получать от нее членские взносы, подчеркнул Сергей Леонов.
Во время опроса в мобильном приложении «Справочник врача» выяснилось, что 69,8% российских врачей против выхода страны из Всемирной организации здравоохранения.