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Posted 20 июня 2022,, 13:32

Published 20 июня 2022,, 13:32

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

ВОЗ получила ультиматум от Госдумы России

20 июня 2022, 13:32
Заместитель главы комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Сергей Леонов предлагает перестать платить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) членские взносы.

Чиновник заявил, что во время эпидемии ковида структуру начали использовать в собственных интересах «западные партнеры» РФ. Об этом пишет NEWS.ru.

Леонов вынужден признать, что Всемирная организация здравоохранения уже объединила врачей по всей Земле. Ее эксперты дают полезные советы по борьбе и профилактике различных заболеваний на планете. Но, если западные страны задействуют ВОЗ в качестве элемента «политического давления», оставаться в ней не нужно.

Всемирной организации здравоохранения надо быть вне политики. Пока же она политически ангажирована. Решения структуре нередко диктуют Соединенные Штаты Америки, полагает Леонов.

По словам парламентария, в Государственной думе Российской Федерации есть инициативы покинуть организацию, или не платить ей членские взносы, или платить, но в рублях. От ВОЗ требуют публично огласить свой нейтральный статус в отношении различных государств. Ей нужно вести нормальный диалог с Россией.

Неправильно уплачивать взносы в международную организацию, где РФ не хотят слышать и уважать. ВОЗ необходимо более уважительно относиться к России, чтобы получать от нее членские взносы, подчеркнул Сергей Леонов.

Во время опроса в мобильном приложении «Справочник врача» выяснилось, что 69,8% российских врачей против выхода страны из Всемирной организации здравоохранения.

#Общество
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