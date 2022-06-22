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Posted 22 июня 2022, 12:17

Published 22 июня 2022, 12:17

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

В Екатеринбурге оборвался трос лифта с ребенком внутри

В Екатеринбурге оборвался трос лифта с ребенком внутри

22 июня 2022, 12:17
Фото: 1MI.
В лифте многоэтажки в Екатеринбурге оборвался трос лифта, в котором находился мужчина с ребенком.

Сегодня, 22 июня, в 25-этажном доме упал лифт, внутри которого находился мужчина и ребенок. ЧП произошло в ЮЗАО на улице Академика Постовского, 6, пишет Е1.

По словам местных жителей, в грузовом лифте оборвался трос в тот момент, когда он ехал между вторым и третьим этажом. Очевидцы считают, что спасло мужчину и ребенка то, что оборудование не успело высоко подняться. 

Также жители отмечают, что в подъезде теперь остался только один лифт – пассажирский, а когда починят поломанный неизвестно. Ранее в доме было 4 лифта, но двое из них были сломаны ранее.

Напомним, ранее в Екатеринбурге на улице Машинная, 46 упал лифт с человеком внутри. По словам местных женщина пролетела два этажа – с шестого до четвертого. В управляющей компании это опровергли, сказав, что оборудование просто ехало с рывками.

#Происшествия#Новости УрФО#Ребенок#Лифт#Упал
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