В Екатеринбурге оборвался трос лифта с ребенком внутри

Posted 22 июня 2022, 12:17
Published 22 июня 2022, 12:17
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Сегодня, 22 июня, в 25-этажном доме упал лифт, внутри которого находился мужчина и ребенок. ЧП произошло в ЮЗАО на улице Академика Постовского, 6, пишет Е1.
По словам местных жителей, в грузовом лифте оборвался трос в тот момент, когда он ехал между вторым и третьим этажом. Очевидцы считают, что спасло мужчину и ребенка то, что оборудование не успело высоко подняться.
Также жители отмечают, что в подъезде теперь остался только один лифт – пассажирский, а когда починят поломанный неизвестно. Ранее в доме было 4 лифта, но двое из них были сломаны ранее.
Напомним, ранее в Екатеринбурге на улице Машинная, 46 упал лифт с человеком внутри. По словам местных женщина пролетела два этажа – с шестого до четвертого. В управляющей компании это опровергли, сказав, что оборудование просто ехало с рывками.