Фанатка бросилась на сцену к певице MakSim на «Уральской ночи музыки»

Праздник не обошелся и без неприятных инцидентов. Как раз в ходе выступления MakSim на сцену к вокалистке вскарабкалась ее поклонница, начавшая обнимать звезду и тянуть ее за рукав. Представители службы охраны среагировали довольно быстро и увели нарушительницу за сцену. А певица выразила благодарность защитникам и продолжила петь, сообщает E1.