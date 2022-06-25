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Posted 25 июня 2022, 06:32

Published 25 июня 2022, 06:32

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Фанатка бросилась на сцену к певице MakSim на «Уральской ночи музыки»

Фанатка бросилась на сцену к певице MakSim на «Уральской ночи музыки»

25 июня 2022, 06:32
Фото: 1MI.
Одна из зрительниц выбежала к артистке MakSim во время ее концерта в рамках «Уральской ночи музыки».

В пятницу в Екатеринбурге после нескольких лет эпидемиологических ограничений состоялся масштабный фестиваль «Уральская ночь музыки». Своим творчеством жителей и гостей уральской столицы порадовали сотни деятелей культуры, а хедлайнером фестиваля стала певица и композитор Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом MakSim. 

Праздник не обошелся и без неприятных инцидентов. Как раз в ходе выступления MakSim на сцену к вокалистке вскарабкалась ее поклонница, начавшая обнимать звезду и тянуть ее за рукав. Представители службы охраны среагировали довольно быстро и увели нарушительницу за сцену. А певица выразила благодарность защитникам и продолжила петь, сообщает E1. 

 

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#Происшествия#Новости УрФО#Фестиваль#Фанаты#Концерт#Нападение#Охрана#Певица#Поклонники#Уральская ночь музыки
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