Фанатка бросилась на сцену к певице MakSim на «Уральской ночи музыки»

Posted 25 июня 2022, 06:32
Published 25 июня 2022, 06:32
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
В пятницу в Екатеринбурге после нескольких лет эпидемиологических ограничений состоялся масштабный фестиваль «Уральская ночь музыки». Своим творчеством жителей и гостей уральской столицы порадовали сотни деятелей культуры, а хедлайнером фестиваля стала певица и композитор Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом MakSim.
Праздник не обошелся и без неприятных инцидентов. Как раз в ходе выступления MakSim на сцену к вокалистке вскарабкалась ее поклонница, начавшая обнимать звезду и тянуть ее за рукав. Представители службы охраны среагировали довольно быстро и увели нарушительницу за сцену. А певица выразила благодарность защитникам и продолжила петь, сообщает E1.