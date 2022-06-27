Лучшая карта для путешествий

Posted 27 июня 2022,, 04:43
Published 27 июня 2022,, 04:43
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Отправляться в путешествие по России или за границу с наличными деньгами небезопасно. Хранение средств и обмен вызывает неудобство. Обратившись в финансовое учреждение, можно оформить банковские карты с милями на выгодных условиях. Они являются не только удобным и безопасным платежным инструментом. На карту начисляются мили за повседневные покупки или бронирование отеля на которые можно приобрести авиабилет. Это особенно выгодно тем, кто часто путешествует.
Если планируется поездка по России, достаточно оформить карту в рублях. При частых путешествиях за границу следует учитывать курс конвертации валют. Необходимо узнать, с какой платежной системой работает банк. Это может быть Мир, Visa или MasterCard. Если, например, поехать в страну, где расчеты проводятся в евро, а банк-эмитент поддерживает только платежную систему через доллар, то будет двойная конвертация валюты. Наиболее выгодно для частых поездок открыть в банке несколько валютных счетов. Клиент может оформить в финансовом учреждении кредитную или дебетовую карту. В первом случае при непредвиденных ситуациях за границей можно позаимствовать деньги у банка подключив овердрафт. Если клиент оформил дебетовую карту, он может рассчитывать только на свои собственные средства.
При выборе карты для путешествий необходимо обратить внимание на кэшбэк. Банки предлагают разные условия возврата денежных средств. Это может быть кэшбэк милями за ежедневные траты для покупки авиабилетов, деньги или бонусы. Если планируются частные поездки по России и за границу, лучше выбирать дебетовую карту с милями, например, в банке Тинькофф. Ее можно сделать основной, рассчитываясь за повседневные товары в магазинах розничной торговли, аптеках, на заправочных станциях и быстрее накопить мили. К дебетовой карте можно получить бесплатный страховой полис, который покрывает расходы на лечение до 50 тысяч долларов и за потерю багажа до 1 тысячи долларов.
Дебетовая карта включает в себя следующие условия:
Для оформления дебетовой карты необходимо зайти на сайт банка и заполнить несложную форму. В ней следует указать личные данные, номер телефона и электронной почты. После обработки заявки с клиентом связывается менеджер банка и уточняет время доставки. В течение 2 дней карта бесплатно привозится курьером на дом, в офис и в другое удобное место.
Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
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