Лучшая карта для путешествий

Если планируется поездка по России, достаточно оформить карту в рублях. При частых путешествиях за границу следует учитывать курс конвертации валют. Необходимо узнать, с какой платежной системой работает банк. Это может быть Мир, Visa или MasterCard. Если, например, поехать в страну, где расчеты проводятся в евро, а банк-эмитент поддерживает только платежную систему через доллар, то будет двойная конвертация валюты. Наиболее выгодно для частых поездок открыть в банке несколько валютных счетов. Клиент может оформить в финансовом учреждении кредитную или дебетовую карту. В первом случае при непредвиденных ситуациях за границей можно позаимствовать деньги у банка подключив овердрафт. Если клиент оформил дебетовую карту, он может рассчитывать только на свои собственные средства.