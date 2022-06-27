Тагильчанку осудили за кражи сыра из магазинов Верхней Салды

Ранее женщину судили за аналогичные кражи. Тогда ее судили по КоАП за мелкое хищение. Например, в мае она похитила сыр из магазина на сумму 1242 рубля. Еще одно аналогичное преступление женщина совершила в июне. Тогда ущерб составил 3295 рублей.