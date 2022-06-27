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Posted 27 июня 2022, 09:35

Published 27 июня 2022, 09:35

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Тагильчанку осудили за кражи сыра из магазинов Верхней Салды

Тагильчанку осудили за кражи сыра из магазинов Верхней Салды

27 июня 2022, 09:35
Фото: 1MI.
Жительница Нижнего Тагила приезжала в Верхнюю Салду для кражи сыров из разных магазинов.

Верхнесалдинский суд назначил злоумышленнице наказание в виде 9 месяцев лишения свободы, сообщает «В Салде».

Ранее женщину судили за аналогичные кражи. Тогда ее судили по КоАП за мелкое хищение. Например, в мае она похитила сыр из магазина на сумму 1242 рубля. Еще одно аналогичное преступление женщина совершила в июне. Тогда ущерб составил 3295 рублей.

Девять месяцев злоумышленница будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. В пользу пострадавших организаций с виновницы взыскали деньги. Приговор пока не вступил в силу.

Напомним, ранее жители Екатеринбурга вынесли из магазина бытовой техники товаров на сумму более 600 тысяч рублей. Всего они вынесли около 40 электроприборов, за что могут получить до 6 лет тюрьмы.

#Происшествия#Новости УрФО#Тюрьма#Хищение#Воровство#Сыр
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