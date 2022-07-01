Продажу птицефабрики «Рефтинской» заблокировал свердловский суд

Posted 1 июля 2022, 03:05
Published 1 июля 2022, 03:05
Modified 29 ноября, 18:44
Updated 29 ноября, 18:44
Такое решение было принято в ходе заседания. На нем суд запретил птицефабрике распоряжаться своими активами, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на решение.
Сам комбинат, который подал иск, пытается признать недействительной продажу 51% акций птицефабрики.
Окончательное решение будет принято 12 июля.
Напомним, ранее сообщалось, что новыми инвесторами птицефабрики могут стать руководители. В апреле 2022 года "Рефтинская" выкупила у «Агентства по развитию рынка продовольствия» 51% акций хлебокомбината, который занимается поставками комбикормов.