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Posted 1 июля 2022, 03:05

Published 1 июля 2022, 03:05

Modified 29 ноября, 18:44

Updated 29 ноября, 18:44

Продажу птицефабрики «Рефтинской» заблокировал свердловский суд

Продажу птицефабрики «Рефтинской» заблокировал свердловский суд

1 июля 2022, 03:05
Фото: 1MI.
Птицефабрике «Рефтинская» арбитражный суд Свердловской области запретил распоряжаться активами после того, как ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» потребовал признать недействительной продажу контрольного пакета акций.

Такое решение было принято в ходе заседания. На нем суд запретил птицефабрике распоряжаться своими активами, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на решение.

Сам комбинат, который подал иск, пытается признать недействительной продажу 51% акций птицефабрики.

Окончательное решение будет принято 12 июля. 

Напомним, ранее сообщалось, что новыми инвесторами птицефабрики могут стать руководители. В апреле 2022 года "Рефтинская" выкупила у «Агентства по развитию рынка продовольствия» 51% акций хлебокомбината, который занимается поставками комбикормов.

#Ирина Кирилова#Экономика#Новости УрФО#Суд#Птицефабрика#Арбитраж
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