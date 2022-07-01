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Posted 1 июля 2022, 05:43

Published 1 июля 2022, 05:43

Modified 1 октября, 12:39

Updated 1 октября, 12:39

Ради Крестного хода в Екатеринбурге перекроют дорогу на одну ночь

Ради Крестного хода в Екатеринбурге перекроют дорогу на одну ночь

1 июля 2022, 05:43
Фото: 1MI
Крестный ход от Храма на Крови до Ганиной Ямы во время Царских дней в Екатеринбурге в этом году состоится в ночь с 16 на 17 июля.

В это время будут перекрыты некоторые отрезки дорожного полотна. ГИБДД будет постепенно перекрывать разные участки, по которым будут ехать паломники.

На долго закроют движение транспорта возле Храма на Крови: машины не будут пускать сюда с 15.00 16 июля до 3.00 17 июля.

Ночью колонна людей отправится в сторону Ганиной Ямы. Дороги перекроют и на ул. Царская, от Первомайской до Дзержинского, с 15:00 16 июля до 3:00 17 июля.

Другие закрытия дорог:

  • улица Толмачёва, от Первомайской до проспекта Ленина, с 0:30 до 8:00;
  • проспект Ленина, от Карла Либкнехта до Репина, с 2:30 до 8:00;
  • улица Татищева, от Репина до Токарей, с 2:30 до 8:00;
  • улица Токарей, от Татищева до Кирова, с 02:30 до 8:00;
  • улица Бебеля, от Кирова до Готвальда, с 2:30 до 8:00;
  • нечётная сторона улицы Халтурина, от Готвальда до Технической, с 2:30 до 8:00;
  • улица Техническая, от Бебеля до Решётской, с 2:30 до 8:00;
  • улица Решётская, от Технической до Леваневского, с 2:30 до 8:00;
  • улица Леваневского, от Решётской до дороги в Шувакиш, с 2:30 до 8:00;
  • автодорога в поселок Шувакиш, от Леваневского до Зеленой, с 2:30 до 8:00;
  • улица Зелёная, от дороги в посёлок Шувакиш до проезда Первый, с 2:30 до 8:00.
#Общество#Новости УрФО#Праздник#Дороги#Крестный ход#Перекрытие#Паломники
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