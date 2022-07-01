Ради Крестного хода в Екатеринбурге перекроют дорогу на одну ночь

Крестный ход от Храма на Крови до Ганиной Ямы во время Царских дней в Екатеринбурге в этом году состоится в ночь с 16 на 17 июля.

В это время будут перекрыты некоторые отрезки дорожного полотна. ГИБДД будет постепенно перекрывать разные участки, по которым будут ехать паломники. На долго закроют движение транспорта возле Храма на Крови: машины не будут пускать сюда с 15.00 16 июля до 3.00 17 июля. Ночью колонна людей отправится в сторону Ганиной Ямы. Дороги перекроют и на ул. Царская, от Первомайской до Дзержинского, с 15:00 16 июля до 3:00 17 июля. Другие закрытия дорог: улица Толмачёва, от Первомайской до проспекта Ленина, с 0:30 до 8:00;

проспект Ленина, от Карла Либкнехта до Репина, с 2:30 до 8:00;

улица Татищева, от Репина до Токарей, с 2:30 до 8:00;

улица Токарей, от Татищева до Кирова, с 02:30 до 8:00;

улица Бебеля, от Кирова до Готвальда, с 2:30 до 8:00;

нечётная сторона улицы Халтурина, от Готвальда до Технической, с 2:30 до 8:00;

улица Техническая, от Бебеля до Решётской, с 2:30 до 8:00;

улица Решётская, от Технической до Леваневского, с 2:30 до 8:00;

улица Леваневского, от Решётской до дороги в Шувакиш, с 2:30 до 8:00;

автодорога в поселок Шувакиш, от Леваневского до Зеленой, с 2:30 до 8:00;

улица Зелёная, от дороги в посёлок Шувакиш до проезда Первый, с 2:30 до 8:00.