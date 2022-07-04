Машина инкассаторов насмерть сбила женщину в Екатеринбурге

Posted 4 июля 2022, 11:43
Published 4 июля 2022, 11:43
Modified 4 июля 2022, 11:43
Updated 4 июля 2022, 11:43
Авария произошла на дублере Сибирского тракта. В то время, когда женщина переходила дорогу рядом со светофором, она оказалась под колесами машины инкассаторов, сообщает Е1. Пострадавшая скончалась на месте ДТП, не дождавшись скорой помощи.
Свидетели событий сняли видео с места ЧП. На кадрах видно лежащий на дороге труп и инспекторов ГИБДД, которые прибыли на место трагедии. Пока сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего, часть дороги огорожена предупреждающими знаками.
Напомним, что вчера, 3 июля, иномарка сбила на «зебре» подростка. Он находится в больнице. Водитель был трезв, но его автомобиль имел ряд неисправностей. На ребенке не было светоотражающих элементов, поэтому водитель его не заметил.