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Posted 4 июля 2022, 11:43

Published 4 июля 2022, 11:43

Modified 4 июля 2022, 11:43

Updated 4 июля 2022, 11:43

Машина инкассаторов насмерть сбила женщину в Екатеринбурге

Машина инкассаторов насмерть сбила женщину в Екатеринбурге

4 июля 2022, 11:43
Фото: 1MI.
Инкассаторский автомобиль сбил насмерть екатеринбурженку.

Авария произошла на дублере Сибирского тракта. В то время, когда женщина переходила дорогу рядом со светофором, она оказалась под колесами машины инкассаторов, сообщает Е1. Пострадавшая скончалась на месте ДТП, не дождавшись скорой помощи.

Свидетели событий сняли видео с места ЧП. На кадрах видно лежащий на дороге труп и инспекторов ГИБДД, которые прибыли на место трагедии. Пока сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего, часть дороги огорожена предупреждающими знаками.

Напомним, что вчера, 3 июля, иномарка сбила на «зебре» подростка.  Он находится в больнице. Водитель был трезв, но его автомобиль имел ряд неисправностей. На ребенке не было светоотражающих элементов, поэтому водитель его не заметил.

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