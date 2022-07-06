Мужчина угнал машину со спящим ребенком в салоне и попал в ДТП под Екатеринбургом

Женщина направилась к кассе для оплаты бензина, но обернувшись заметила, что неизвестный мужчина пытается открыть двери ее авто. Она побежала к нему, но злоумышленник оттолкнул владелицу и уехал, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.