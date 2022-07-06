Мужчина угнал машину со спящим ребенком в салоне и попал в ДТП под Екатеринбургом

Posted 6 июля 2022, 03:05
Published 6 июля 2022, 03:05
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
В полицию обратилась 36-летняя жительница Копейска, Челябинской области. По ее словам, по пути домой она остановила машину на АЗС, чтобы заправиться на 18 километре дороги «Подъезд к Екатеринбургу» по пути.
Женщина направилась к кассе для оплаты бензина, но обернувшись заметила, что неизвестный мужчина пытается открыть двери ее авто. Она побежала к нему, но злоумышленник оттолкнул владелицу и уехал, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Пострадавшая сразу позвонила в ГИБДД. Инспектора немедленно приступили к поискам. Позднее машина была найдена. Злоумышленник в паре километров от заправки врезался в ограждение. Ребенок в результате не пострадал.
Мужчина был задержан. Он отказался проходить медосвидетельствование. На него составили протокол, а также отправили в спецприемник. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.