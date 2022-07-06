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Posted 6 июля 2022, 03:34

Published 6 июля 2022, 03:34

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

Тагильский УВЗ задолжал магнитогорскому заводу почти 900 миллионов рублей

6 июля 2022, 03:34
Сотни миллионов рублей по договорам поставки, а также неустойкам, задолжал АО «НПК Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила «Магнитогорскому металлургическому комбинату» (ММК).

В арбитражный суд Свердловской области с апреля 2022 года поступило 13 исков с предъявленными претензиями. Общая сумма, которую комбинат пытается взыскать с УВЗ составляет почти 900 миллионов рублей.

Под данным картотеки арбитражного суда, иски предъявлены в связи с неисполнением обязательств по поставленной продукции, а также неустойкам. 

Несколько лет назад предприятие уже сталкивалось с подобными претензиями. Тогда ММК требовал с УВЗ 1,8 миллиарда рублей. В ходе разбирательств в суде представители УВЗ заявляли о сложном финансовом положении, указывали на санкции. Однако суд только частично снизил неустойку. 

Напомним, "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле попал под санкции ЕС весной 2022 года после того, как 24 февраля на Украине стартовало проведение спецоперации. 

По словам ведущего эксперта «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, санкции призваны ослабить предприятия и осложнить их деятельность. Это касается и тагильского ЕВРАЗ НТМК. 

Может быть ограничено привлечение иностранного заемного финансирования или введен полный запрет на него. Не исключен запрет на поставку различного зарубежного оборудования, причём не только нового, но также и различных деталей и узлов для ремонта машин и механизмов, уже работающих на предприятиях, - рассказал редакции Дмитрий Баранов.

По его словам, запреты на поставку продукции могут сказаться на объемах производства.

На самом предприятии заявляли, что с 2014 года реализуется программа импортозамещения, а потому введенные Западом санкции не окажут существенного влияния на работу.

#Ирина Кирилова#Экономика#Нижний Тагил#Суд#Долг#Задолженность#Уралвагонзавод
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