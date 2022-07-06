Тагильский УВЗ задолжал магнитогорскому заводу почти 900 миллионов рублей

Несколько лет назад предприятие уже сталкивалось с подобными претензиями. Тогда ММК требовал с УВЗ 1,8 миллиарда рублей. В ходе разбирательств в суде представители УВЗ заявляли о сложном финансовом положении, указывали на санкции. Однако суд только частично снизил неустойку.