Убрать мусор или помыть полы за долги по отоплению предложили жителям Кушвы

Posted 6 июля 2022, 12:37
Published 6 июля 2022, 12:37
Modified 6 июля 2022, 12:37
Updated 6 июля 2022, 12:37
По словам самих жителей Кушвы, долги можно закрыть, выполнив разные виды работ. Например, совершить очистку теплотрассы от мусора, помыть окна и полы.
Об этом сообщил местный житель в сообществе «Подслушано в Кушве». По его мнению, для многих граждан это станет единственной возможностью выбраться из долговой ямы.
В самой фирме рассказали, что жители одного из домов скопили долг в размере более 156 тысяч рублей. При этом каждому из них дается возможность погасить долги в срок до 25 июля. Это сотрудники «Синергии» указали в тои числе в квитанциях должников.