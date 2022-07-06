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Posted 6 июля 2022, 12:37

Published 6 июля 2022, 12:37

Modified 6 июля 2022, 12:37

Updated 6 июля 2022, 12:37

Убрать мусор или помыть полы за долги по отоплению предложили жителям Кушвы

Убрать мусор или помыть полы за долги по отоплению предложили жителям Кушвы

6 июля 2022, 12:37
Фото: 1MI.
Теплоснабжающая организация «ПКП Синергия» предложила жителям Кушвы отработать долги счета за отопление местным жителям.

По словам самих жителей Кушвы, долги можно закрыть, выполнив разные виды работ. Например, совершить очистку теплотрассы от мусора, помыть окна и полы.

Об этом сообщил местный житель в сообществе «Подслушано в Кушве». По его мнению, для многих граждан это станет единственной возможностью выбраться из долговой ямы.

В самой фирме рассказали, что жители одного из домов скопили долг в размере более 156 тысяч рублей. При этом каждому из них дается возможность погасить долги в срок до 25 июля. Это сотрудники «Синергии» указали в тои числе в квитанциях должников.

#Общество#Новости УрФО#Долг#Отопление#Квитанции#Должники
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