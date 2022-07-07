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Posted 7 июля 2022, 03:07

Published 7 июля 2022, 03:07

Modified 29 ноября, 18:45

Updated 29 ноября, 18:45

За читерство в World of Tanks екатеринбуржец получил срок

Первый в России приговор за читерство в играх вынесен в Екатеринбурге

7 июля 2022, 03:07
Фото: 1MI.

За читерство в World of Tanks екатеринбуржец получил срок

За создание ботов и чит-программ к играм World of Tanks и World of Warships житель Екатеринбурга получил 2,5 года ограничения свободы. Это первый в России приговор за такое преступление.

Следствие считает, что с февраля 2013 года по июль 2020 года мужчина создал программы для модификации игры. Они помогали игрокам получать преимущества на виртуальном поле боя, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина был обвинен в создании, распространении и применении программ, которые заранее предназначены для незаконной модификации компьютерной информации. Уточняется, что в ходе разбирательств мужчина признал свою вину.

Напомним, мужчину вычислили сотрудники отдела «К» в конце 2021 года. Компания, которая является создателем игры, Wargaming, оценила причиненный ущерб в 670 миллионов рублей. Сначала материалы начал рассматривать московский суд, но потом их передали в Екатеринбург.

#Ирина Кирилова#Новости УрФО#Суд#Криминал#Приговор#Компьютер#Екатеринбург#Хакер
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