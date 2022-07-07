В 7,1 млн обойдется проект по ликвидации шламонакопителя ВМЗ в Нижнем Тагиле

Напомним, экологический вред отвала вскрышных и вмещающих пород Южно-Ольховской шахты в Нижнем Тагиле оценивает компания ООО «Экотехпром» из Екатеринбурга. На работы выделено 2,2 миллиона рублей. Ранее объект принадлежал госпредприятию им. III Интернационала, оно было ликвидировано в 2004 году.