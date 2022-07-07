В 7,1 млн обойдется проект по ликвидации шламонакопителя ВМЗ в Нижнем Тагиле

Posted 7 июля 2022, 06:15
Published 7 июля 2022, 06:15
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
Заказчиком тендера является МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».
Шламонакопитель токсичных отходов, находится на Кушвинском тракте, ранее он принадлежал ФГУП «Высокогорский механический завод». Площадь объекта составляет около шести тысяч квадратных метров.
Подрядчику необходимо провести изыскания с момента заключения контракта до 2 августа 2022 года и разработать проектно-сметную документацию для ликвидации опасных отходов. На шламонакопителе выявлены превышения ПДК кадмия, цинка, мышьяка и никеля.
ООО «Техноспас-строй» зарегистрировано в Нижнем Тагиле весной 2018 года, руководителем фирмы является Павел Пархоменко. Компания оказывает услуги по изысканиям, проектированию, изготовлению нестандартного оборудования и строительно-монтажным работам. Организация выступала подрядчиком в двух контрактах, выполняя заказы 272,3 миллиона рублей для ГКУ Управления материально-технического обеспечения Минздрава республики Башкортостан.
Напомним, экологический вред отвала вскрышных и вмещающих пород Южно-Ольховской шахты в Нижнем Тагиле оценивает компания ООО «Экотехпром» из Екатеринбурга. На работы выделено 2,2 миллиона рублей. Ранее объект принадлежал госпредприятию им. III Интернационала, оно было ликвидировано в 2004 году.