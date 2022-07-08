Дело опального схиигумена Сергия рассмотрит суд Москвы

Posted 8 июля 2022, 12:20
Published 8 июля 2022, 12:20
Modified 29 ноября, 18:45
Updated 29 ноября, 18:45
Ранее мужчину осудили на 3,5 года тюрьмы за склонение к суициду, самоуправство и нарушение права на вероисповедание. Теперь суд будет рассматривать дело
Николая Романова (настоящее имя священнослужителя) об экстремизме. Под обвинение попал также пиарщик церкви Всеволод Могучев, пишет Ура.ру.
Сперва Верховный суд РФ определил, кто должен рассматривать это дело, и поручил его Бабушкинскому суду столицы РФ. Срок нахождения обоих мужчин
под стражей продлили до середины октября, отмечается в Telegram-канале «Защита отца Сергия».
Отмечается, что ранее священник был настоятелем Среднеуральского женского монастыря. Задержали мужчину два года назад во время штурма обители.
Напомним, отец Сергий прославился своими проповедями, которые он выкладывал на YouTube. В них он оскорбительно высказывался в отношении представителей власти и отрицал существование ковида.