Подсветку на главный вход в парк Металлургов планируется установить в Нижнем Тагиле

Posted 8 июля 2022, 07:35
Published 8 июля 2022, 07:35
Modified 29 ноября, 18:43
Updated 29 ноября, 18:43
Вопрос о размещении подсветки, которая будет работать в вечернее время, рассматривается в мэрии города. Помимо этого уличное освещение будет внутри и снаружи парка.
По входной группе в парк есть у нас интересное решение. Как Вам идея подсветки в вечернее время? — написал глава города Владислав Пинаев на свой странице в соцсетях.
Тагильчане положительно оценили это предложение и считают его креативным. Некоторые отметили, что в последнее время в городе появилось много интересного освещения.
Торжественно, красиво, создается ощущение праздника. С подсветкой даже самый мрачный дом будет сказочным, — считает тагильчанка.
Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается первая очередь реконструкции парка Металлургов. Все работы идут графике, подрядчиком является МУП «Тагилдорстрой». В настоящее время строители обустраивают входную группу, пешеходные дорожки, основание под фонтан. На территории будут установлены парковые фонари в ретро-стиле.