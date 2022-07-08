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Posted 8 июля 2022, 07:35

Published 8 июля 2022, 07:35

Modified 29 ноября, 18:43

Updated 29 ноября, 18:43

Подсветку на главный вход в парк Металлургов планируется установить в Нижнем Тагиле

8 июля 2022, 07:35
Во время реконструкции парка Металлургов на Тагилстрое в Нижнем Тагиле на входную группу планируется установить современную подсветку.

Вопрос о размещении подсветки, которая будет работать в вечернее время, рассматривается в мэрии города. Помимо этого уличное освещение будет внутри и снаружи парка.

По входной группе в парк есть у нас интересное решение. Как Вам идея подсветки в вечернее время? — написал глава города Владислав Пинаев на свой странице в соцсетях.

Тагильчане положительно оценили это предложение и считают его креативным. Некоторые отметили, что в последнее время в городе появилось много интересного освещения.

Торжественно, красиво, создается ощущение праздника. С подсветкой даже самый мрачный дом будет сказочным, — считает тагильчанка.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжается первая очередь реконструкции парка Металлургов. Все работы идут графике, подрядчиком является МУП «Тагилдорстрой».  В настоящее время строители обустраивают входную группу, пешеходные дорожки, основание под фонтан. На территории будут установлены парковые фонари в ретро-стиле.

#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Тагилстрой#Владислав Пинаев#Парк
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